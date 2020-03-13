Kazazede anne bebeğinden ayrılmadı
Düzce(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı.
13.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:41
Düzce(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne ise kucağına aldığı çocuğundan bir an olsun ayrılmadı.
Kaza; öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine seyretmekte olan Sedat M.'nin kullandığı 34 BFV 274 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Gülşah K. idaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gülşah K.'nın kullandığı otomobil de önünde seyretmekte olan Salih M.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refuj bariyerlerine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan sürücüler, Sedat M., Gülşah K., ile yolculardan Necibe K., Fatma K. ile bebek Ali K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Bebeğini kucağından indirmedi
Diğer taraftan kaza yapan sürücülerden Gülşah K. ilk müdahalesi yapılırken bebeği Ali K.'yı bir an kucağından bırakmadı. Müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri de oyuncaklarla bebeği oyalamaya çalıştılar.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı - DÜZCE
Kaza; öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine seyretmekte olan Sedat M.'nin kullandığı 34 BFV 274 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Gülşah K. idaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gülşah K.'nın kullandığı otomobil de önünde seyretmekte olan Salih M.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refuj bariyerlerine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan sürücüler, Sedat M., Gülşah K., ile yolculardan Necibe K., Fatma K. ile bebek Ali K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Bebeğini kucağından indirmedi
Diğer taraftan kaza yapan sürücülerden Gülşah K. ilk müdahalesi yapılırken bebeği Ali K.'yı bir an kucağından bırakmadı. Müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri de oyuncaklarla bebeği oyalamaya çalıştılar.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM Otoyolu, Düzce, Anne, 3. Sayfa
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