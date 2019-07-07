07.07.2019 12:05
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kaza yaralanan genç adamın ambulansta cep telefonunu çıkarıp kanlar içerisinde kalan yüzünün fotoğraflarını çekip kendine bakması herkesi şaşırttı.

Bursa'da döner kavşakta 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, kanlar içerisinde kalan bir yaralı ambulansın içinde kalan yüzünün fotoğrafını çekip kendine baktı.

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Caddesinde seyirde halinde bulunan 2 otomobile, kırmızı ışıkta geçen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yola savrulurken, İ.H., D.U. ve B.Ö.'de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Ambulansta bindirilen yaralılardan birinin cep telefonunu çıkarıp kanlar içerisinde kalan yüzünün fotoğraflarını çekip kendine bakması herkesi şaşırttı. Polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!
Kaynak: İHA
Polis, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:25   Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi
12:16   Yanında oturan kadını taciz etti, makinist treni ilk istasyonda durdurdu
12:05   Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!
11:56   Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
11:43   MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi...
11:41   Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları polis kamerasına yansıdı
11:41   13 gündür aranıyordu, önce traktörü ardından cesedi bulundu