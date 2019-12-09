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Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen belediye başkanı yaptı.

09.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:42

'nın ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın olduğu sırada olay yerinden geçen ve kendisi de sağlıkçı olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çaltepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel S. yönetimindeki RV VN 4545 yabancı plakalı araç kavşağa girdiği sırada Mesut E. yönetimindeki 42 DOR 98 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarparken kamyon ise yan yattı. Kazayı gören vatandaşların vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALE BELEDİYE BAŞKANINDAN

Öte yandan, kaza sırasında oradan geçen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kazazedelerin yanına koştu. Kendisi de sağlıkçı olan Başkan Öküzcüoğlu yan yatan kamyonun sürücüsü Mesut E.'nin başına gelerek moral verdi. Diğer iki yaralının da durumlarını sürekli kontrol eden Başkan Öküzcüoğlu, yaralılar hastaneye kaldırılana kadar olay yerinden ayrılmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olarak otomobilde bulunan sürücü Veysel S. (47), ve Nurcan S. (46) ile kamyon sürücüsü Mesut E.'yi (55) ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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