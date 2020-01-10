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Kazdağı Milli Parkı'nda kar yüzünden mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Darıdere Tabiat Parkı'nda çalışan 2 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

10.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:01Kazdağı Milli Parkı'nda kar yüzünden mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
BALIKESİR'in ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Darıdere Tabiat Parkı'nda çalışan 2 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Personel ve arazideki 5'i yavru 8 köpek, bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı.

Kazdağı Milli Parkı bölgesinde, dün akşam yoğun kar yağışı etkili olurken, Darıdere Tabiat Parkı'ndaki işletmede çalışan 2 kişi, mahsur kaldıklarını belirterek, yardım talebinde bulundu. Darıdere Tabiat Parkı Şefliği'nce mahsur kalanlar olduğu bilgisi, AFAD, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle paylaşıldı. Kazdağı Milli Parklar Şefi Yasir Özerhan koordinesinde ekipler, hemen harekete geçti. 12 kişilik ekip, 3 araç ve 3 kepçe ile karlı yolları aşarak, bölgeye ulaştı. Mahsur kalan 2 kişi ve arazideki 5'i yavru 8 köpek, kurtarıldı. İşletme çalışanlarının, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Kazdağı Milli Parkı Şefliği'nde görevli veteriner Ertan Şenol da köpekleri kontrol etti. Ekipler, ayrıca karlı bölgede, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.


- Balıkesir

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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