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Kazdağı Milli Parkı'nda toplantı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkının korunması amacıyla Güre Kazdağı Milli Parklar Şefliği ile Kazdağı Milli Parkında görev yapan Kazdağı Milli Parkı Alan kılavuzları derneği yönetimi ile bir toplantı düzenlendi.

05.08.2019 10:29 Kazdağı Milli Parkı'nda toplantı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkının korunması amacıyla Güre Kazdağı Milli Parklar Şefliği ile Kazdağı Milli Parkında görev yapan Kazdağı Milli Parkı Alan kılavuzları derneği yönetimi ile bir toplantı düzenlendi.

Zeytinli Milli Parklar tanıtım biriminde yapılan toplantıda Milli Parka gelen ziyaretçiler, uyulması gereken kurallar ayrıca yangın mevsimi dolayısıyla ormanların yangınlara hassas olduğu kritik dönem nedeniyle daha dikkatli olunması gibi konular ele alındı;

Toplantıya Kazdağı Milli Parklar Şefi Yasir Özerhan, Orman Mühendisi Asude Aldemir, Orman Muh. Mem. İsmail Turanlı katılırken Kazdağı Alan Kılavuzları derneği yönetimi hazır bulundu.

Yapılan açıklamada "Kazdağı Milli Parkına kontrolsüz girişlere izin verilmeyeceği, Zeytinli tanıtım biriminde nöbetçi alan kılavuzu bulunduracak. Ziyaretçiler alan kılavuzu eşliğinde çıkabilecek. Alana izinsiz giriş yapan, kamp kuran, balık avlayan, bitki toplayan kişi ve kişilerin görüldüğünde şefliğimize ihbarda bulunmasını istiyoruz Kazdağı Milli Parkı hepimizin yöre halkı olarak bu konulara gerekli hassasiyeti göstermeliyiz" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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