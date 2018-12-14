Kazdağları'nda Kar Yağışı Başladı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde bulunan Kazdağların'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Sabah
erken saatlerde Kazdağları'nın Hanlar Eybek zirvesi arasında etkili olan yağış kısa sürede ormanı beyaza boyadı. Dağ yollarında zaman zaman ulaşımda zorluklar çekildiği öğrenildi. Kar
yağışı olan bölgeden geçen Edremit, Yenice
, Çan kara yolunda ise yağışın etkili olmadığı ve yetkililerin buzlanmalara karşı çalışma yaptıkları belirtildi. - BALIKESİR
Balıkesir,Sabah,Kazdağları,Kar
14 Aralık 2018 Cuma 11:39