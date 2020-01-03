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Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir'in Edremit, Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi'nin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

03.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:12 Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor
'in , Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi'nin yüksek kesimlerinde 'nda kar yağışı etkili oluyor.

Hafta başında bu yana aralıklar ile Kazdağları'nda etki olan kar yağışı bu günde kendisini gösterdi. Kazdağları Kapanca, Eybek, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekiplerinin gün içinde yaptığı çalışmalar ile Edremit-Kalkım-Yenice karayolu açık tutuluyor. Çalışmalara Karayolları ekiplerinin yanı sıra Edremit Belediyesi'ne ait iş makineleri de destek veriyor.

Yetkililer bu yol kesiminde özellikle akşam ve gece saatlerinde şiddetli poyraz rüzgarının da etkisiyle yollarda buzlanmalar olabileceğinden sürücülerin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladılar. Sürücülerin bu yol kesimine girerken yanlarında zincir, çekme halatı gibi ekipmanlarının bulunmasını istediler. - BALIKESİR

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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