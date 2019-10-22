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Kazdağları'nda 'koni başlı çekirge' tespit edildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kaz Dağları Milli Parkı'nda koni başlı çekirge türü tespit edildi.

22.10.2019 12:08Kazdağları'nda 'koni başlı çekirge' tespit edildi
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kaz Dağları Milli Parkı'nda koni başlı çekirge türü tespit edildi. İlk kez bu bölgede tespit edilen tür, kayıt altına alındı.

Edremit Kaz Dağları Milli Parkı Şefliği, Kazdağları'nda ilk defa tespit edilen tür hakkında bilgilendirme yaptı. 'Koni başlı çekirge, adeta bir bilimkurgu filminden fırlamış gibi' başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada biyologlar tarafından yaklaşık 1,5 milyon tür tanımlanıp isimlendirilmiştir. Bunların 280.000'den fazlası bitki, yaklaşık 50.000'i omurgalı ve 750.000'den fazlası böcektir. Her yıl bu listeye yeni türler eklenmektedir. Toplam canlı çeşitliliğinin 5 milyon ile 30 milyon tür arasında olduğu tahmin edilmektedir. (Campbell ve Reece, 2008). Daridere, tabiat parkımızda ilk kayıt olarak Kaz Dağları Milli Parklar Şefliğimiz personellerinden Veteriner Hekim Ertan Şenol tarafından görüntülenen ve Dr. Tuba Öncül Abacıgil hocamız tarafından teşhis edilen Koni Başlı Çekirge; IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerinde yer almaktadır."


- Balıkesir

Kaz Dağları, Kazdağları, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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