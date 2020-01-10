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Kazdağları'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parklar Şefliği Darıdere Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 personel kurtarıldı.

10.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:52Kazdağları'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
'in Edremit ilçesinde Milli Parklar Şefliği Darıdere Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 personel kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nda 2 kişi, etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle köpekleriyle birlikte mahsur kaldıklarını bildirerek yardım talebinde bulundu.
Sabah saat 09.30'da alınan yardım çağrısı üzerine, Kazdağları Milli Parkı, AFAD, Narlı Jandarma Karakolu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.
Kepçe yardımıyla kapalı yollar açıldıktan sonra mahsur kalan 2 kişi ve bölgede bulunan 8 köpeğe ulaşıldı.
Kurtarılan iki kişinin Darıdere Tabiat Parkı'nda özel şirkete ait işletmede çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, ekipler ayrıca doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çeşitli bölgelere mama ve yem bıraktı.

Kazdağları, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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