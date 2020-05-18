Kazdağları'nda yetişen zeytinlerden üretilen zeytinyağına ABD'den 3 ödül

Edremit Körfezi'nde 4 kuşaktır üretim yapan bir aile şirketinin, Kazdağları eteklerinde organik olarak yetiştirdiği zeytinlerden ürettiği zeytinyağları, "New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması"ndan 3 dereceyle döndü.

Kazdağları'nda yetişen zeytinlerden üretilen zeytinyağına ABD'den 3 ödül
18.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:52
Edremit Körfezi'nde 4 kuşaktır üretim yapan bir aile şirketinin, Kazdağları eteklerinde organik olarak yetiştirdiği zeytinlerden ürettiği zeytinyağları, "New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması"ndan 3 dereceyle döndü.
Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'den 20 zeytinyağı markası, 28 numuneyle katıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde Kazdağları eteklerindeki bahçelerinde organik ürettikleri zeytinyağı ile yarışmada yer alan firmanın organik zeytinyağı çeşidi gurme lezzet kategorisinde birinci seçildi. Aynı şirketin diğer iki ürünü de başka kategorilerde birincilik ve ikinciliğe layık görüldü.
Firmanın üst yöneticisi Melike As, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır dededen toruna zeytincilikle uğraşan bir aileden geldiklerini söyledi.
Zeytinleri el değmeden hasat ettiklerini belirten As, "Zeytinleri 24 derecenin atında bilgisayarlı sistem son teknolojiyle işliyoruz. Daha sonrasında da ipek filtrelerden geçirip krom borularla hiç el değmeden dolum makineleriyle son tüketiciye ulaştırmak üzere şişeliyoruz." ifadelerini kullandı.
As, ABD'de katıldıkları yarışmadan 3 dereceyle dönmenin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.
Firma ortağı Mehmet Betil ile Türkiye'ye iki altın, bir gümüş madalya getirmeyi başardıklarını aktaran As, şunları kaydetti:
"Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Organik zeytinliklerimizden elde ettiğimiz Mavras Organik Ayıdikeni Zeytinyağı ile 'Delicate' kategorisinde altın madalya aldık. 'Natürel sızma' kategorisinde altın, Edremit varyetesinde ise gümüş madalyamızı alarak ülkemize getirip başarımızı taçlandırmış olduk."
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Zeytinyağı, Kazdağları, Edremit, Güncel, Haber

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