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Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Çanakkale kara yolu Kazdağları Hanlar mevkisinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

06.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:24 Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

kara yolu Hanlar mevkisinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kazdağları'nın Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Jandarma ekipleri kar lastiği ve zinci olmayan araçların geçişine izin vermiyor. 'den Çanakkale'ye çift yönlü ulaşımın gün boyu kontrollü sağlandığı kara yolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde ise buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar yolda kaldı.

Mahsur kalan araçlar Edremit Belediyesine ait kamyonet ve greyder yardımıyla kurtarıldı. Karayolları 141. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gün boyu buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Edremit'ten Yenice istikametine giden Kemal Öztürk, kar yağışı nedeniyle yolda güçlükle ilerledikleri söyledi.

Ali Çetin de yolda kaldıkları için araca zincir takarak ilerleyeceklerini ifade etti.


Kazdağları, Balıkesir, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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