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Kaz Dağları'ndaki Alamos Gold firmasına ikinci kez ruhsat çıkmadı

Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü, maden şirketlerinin başvurularının güncel sonuçlarını dün akşam internet sitesinde yayınladı. Süresi dolan inşaat ruhsatları için uzatma talebinde bulunan Kaz Dağları'ndaki Alamos Gold şirketinin adının ruhsat uzatma listesinde yine yer almadığı görüldü.

19.10.2019 11:35

Kaz Dağları'nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi, 13 Ekim'de dolan inşaat ruhsatı için uzatma başvurusunda bulunmuştu. Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim'de açıkladığı uzatma talebi kabul edilen şirketler arasında Doğu Biga Madencilik yer almamıştı.

LİSTEDE YİNE YER ALMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü, maden şirketlerinin başvurularının güncel sonuçlarını dün akşam internet sitesinde yayınladı. Doğu Biga Madencilik şirketinin adı;Temdit Başvuruları; kabul edilenler listesinde yine yer almadığı görüldü.

İNŞAAT FAALİYETLERİNİ ERTELEMİŞTİ

Öte yandan Doğu Biga Madencilik firması, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelediğini açıklamıştı.

Kaz Dağları'ndaki Alamos Gold firmasına ikinci kez ruhsat çıkmadı

Kazdağları, Maden, Ekonomi, Güncel

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