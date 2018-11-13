Kazdığı Çukura Düşüp Toprak Altında Kalan İşçiyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

13 Kasım 2018 Salı 16:28



13 Kasım 2018 Salı 16:28

Kazdığı çukura düşüp toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardıİşçinin çukura girme anı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da tıkanan lavabo giderini açmak için kazdığı çukura giren ve üzerine toprak kayan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. İşçinin çukura girme anı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay, saat 14.20'de Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 963. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın lavabo giderini tıkanması üzerine bina sakinleri işçi çağrıldı. Sabah saatlerinde çalışma yapmaya başlayan işçinin saat 14.20 sıralarında kendi kazdığı iki metre derinliğindeki çukurda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu çukurda çalışan işçi omuz hizasına kadar toprak altında kaldı. Çevredekilerin olayı fark etmesiyle itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukurda kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulansında hazır beklediği bölgede işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu anlat ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi."Adam beline kadar toprak altında kaldı"Olayı anlatan görgü tanığı Nazmi Dadak, "İşçi toprağı kazarken toprak kayıyor. Adam beline kadar toprak altında kalıyor. Sonra itfaiye ekipleri adamı kurtarıyor" dedi.