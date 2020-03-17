Kazı alanında inceleme yapıldı
DÜZCE (İHA) – 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller ile ziyaret etti.
17.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:39
DÜZCE (İHA) – 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller ile ziyaret etti.
Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ederken her hafta alanı incelemeye özen gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kez Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Özlü; "Bir tarihin gün yüzüne çıkmasına tanıklık ettiğimiz bu çalışmamıza gösterdikleri ilgi için her birine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE
Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ederken her hafta alanı incelemeye özen gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kez Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Özlü; "Bir tarihin gün yüzüne çıkmasına tanıklık ettiğimiz bu çalışmamıza gösterdikleri ilgi için her birine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Faruk Özlü, Konuralp, Düzce, Güncel
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