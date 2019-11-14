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Kazı çalışmaları öncesi yıkım çalışmalarına başlanıldı

Milas Müze Müdürlüğü'nün kontrolünde devam eden Uzunyuva Hanedan Mezar Odası Mimari ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Ahmet Çavuş-Hayıtlı Mahallesi İnönü Caddesinde yer alan ve daha önceden yıkım kararları alınan işyerlerinin yıkımı gerçekleştirildi.

14.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:26Kazı çalışmaları öncesi yıkım çalışmalarına başlanıldı
Müze Müdürlüğü'nün kontrolünde devam eden Uzunyuva Hanedan Mezar Odası Mimari ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Ahmet Çavuş-Hayıtlı Mahallesi İnönü Caddesinde yer alan ve daha önceden yıkım kararları alınan işyerlerinin yıkımı gerçekleştirildi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemi eşliğinde gerçekleşen yıkım çalışmasını Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve müze personelleri de yakından takip etti.

Yıkım çalışmalarının sona ermesinin ardından bölgede kazı çalışmalarına başlanılacağı, kazı çalışmalarından sonra ise daha önceden hazırlanan projeye göre çevre düzenlemesi yapılarak, yeşil alanlar ve otopark oluşturulacak. - MUĞLA

Ahmet Çavuş, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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