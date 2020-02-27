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Kazı çalışmalarında gönüllü sayısı her geçen gün artıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem atfettiği ve "Düzce'yi Kültür ve Tarih Turizminde Zirveye Taşıyacak" şeklinde nitelediği Konuralp Antik Şehir kazıları devam ediyor.

27.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:20Kazı çalışmalarında gönüllü sayısı her geçen gün artıyor
DÜZCE (İHA) – Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem atfettiği ve "Düzce'yi Kültür ve Tarih Turizminde Zirveye Taşıyacak" şeklinde nitelediği Antik Şehir kazıları devam ediyor.

Konuralp Dünya Markası olma yolunda hızla ilerliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat takip ettiği kazı çalışmalarında çalışan gönüllüler, sayıları gün geçtikçe artarken 3 yıl gibi kısa bir süre içinde turizme kazandırılması hedefine emin adımlarla ilerliyor. Haftada iki kez kazı alanını ziyaret etmeye özen gösteren Başkan Özlü de son ziyaretinde Düzce Belediyesi personelinin gönüllü olarak kazılara verdiği desteğe teşekkür ederek "Konuralp Antik Şehir kazılarına hızlanarak devam ediyoruz. 18 kişi ile başladığımız bu projede bugün 27 kişi gönüllü olarak çalışıyor, bu projemize olan ilgiyi ziyadesiyle gösteriyor. Proje tanıtımımızda söylediğimiz gibi Belediye personelimizin de buraya gönüllü olarak destek vermesini beklediğimizi söylemiştik. Projemize sahip çıkan, gönüllü olarak kazılara katılan kıymetli personelimiz, bir tarihin gün ışığına kavuşmasına tanıklık edecek. Bu destekleri ve ilgileri için her birine teşekkür ediyorum. Burası Barı Karadeniz'in ilk yerleşim yeri olarak tarihe geçmiştir, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış zenginliği ile keşfedilmeyi bekleyen hazinedir. Düzce'yi farklı bir noktaya taşıyacak potansiyeli 3 yıl içinde kazılara verilen destek ile ortaya çıkaracağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Avusturya Türk Federasyonu, Faruk Özlü, Konuralp, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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