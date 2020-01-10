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Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, inşaat kazısında bulunan, 1. Dünya Savaşı sırasında Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen 2 top mermisi, boş bir arazide patlatıldı.

10.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:52Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı

ZONGULDAK'ın ilçesinde, inşaat kazısında bulunan, 1. Dünya Savaşı sırasında Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen 2 top mermisi, boş bir arazide patlatıldı. Patlatılma anını Demirören Ajansı görüntüledi.

Kilimli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yan tarafında yapılan ek bina inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında işçiler iki top mermisi buldu. İşçiler toprakla kaplı paslanmış top mermilerini hurda olarak satmak istedi. Bölüm Mahallesi'ndeki hurdacıya iki top mermisini bırakan işçiler, parasını daha sonra almak için anlaştı. Top mermilerini görenler, bomba olduğunu anlayarak Kilimli Belediyesi ekiplerine haber verdi. Ekiplerin almak istediği top mermilerini hurdacı Veysel Türker vermek istemeyince polise haber verildi. Gelen polis ekibince yapılan incelemenin ardından top mermileri emniyete götürdü. 1. Dünya Savaşı sırasında 'ı işgal etmek isteyen ve limana gelen Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen iki top mermisi, bomba imha ekiplerince öğle saatlerinde boş arazide polis gözetiminde patlatıldı. Top mermilerinin patlatılma anını sadece DHA ekibi görüntüledi. Patlatılan mermilerin gürültüsü ilçede duyuldu.

Top mermilerinin bulunduğu inşaatın şantiye şefi Mehmet Lostar, hafriyat aşamasında yaklaşık 4,5 derinlikte top mermilerinin ortaya çıktığını söyledi. İşçilerinin top mermisi olduğunu anlamadan satmak istediklerini ancak kendisinin haberi olduktan sonra polis ekiplerine haber verdiklerini söyleyen Lostar, "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Paslanmış oksitlenmiş bir şey gözüküyordu. Buraya nasıl geldiğini düşündük. Bir zamandan kaldığını tahmin ettik" dedi.

HURDACI TOKMAKLA TEST ETMİŞ

Hurdacı Veysel Türker ise yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Karakolun dibinde kazı yapıyorlardı. Ben iş makinesinin ucuna takılan kırıcı sandım.1. Dünya Savaşından kaldığını sizden öğrendim. Tarttık kantara koyduk. Parasını ertesi gün veririm dedim. Adamlar gitti. Dışarıda biri görmüş. Belediye ekipleri geldi antika diye istediler ben vermedim. Birazdan polis gelecek dediler. Geldiklerinde bu bomba dediler. Nereden belli dedim. Tokmakla vurdum ona hatta. Bilsem tokmakla vurmam. Bomba uzmanları geldi. Daha sonra aldılar kepçeyle, imha edeceğiz diye."



Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: DHA

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