Kazıbekova'nın "Cama İşlenen Sanat" Sergisi Açıldı

25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek sergide; sanatçının cama işlenen kolye, küpe, soyut ve natürmort tablolarının yanı sıra kara kalem çalışmalarından eserler yer alıyor.

İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş.'nin destekleriyle Ressam ve Dekoratif Cam Sanatçısı Kayırgül Kazıbekova'nın "Cama İşlenen Sanat" sergisi 17 Kasım Cumartesi günü Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde açıldı. Açılışa Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Baktıbek Umetov, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi Müdürü Salih Doğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak ve sanatseverler katıldı.

Sergide Kazıbekova'nın çalışmalarından cama işlenen kolye, küpe, soyut ve natürmort tabloların yanı sıra kara kalem çalışmalarından da eserler sanatseverlerle buluşacak. Kişiye özel tasarımlar da yapan sanatçının çalışmaları arasında cam üzerine özel ev dekorları, avize, masa, sehpa ve cam üzerine istenilen ölçüde yaptığı tablolar yer alıyor.

Eserleri Kırgızistan müzelerinde, özel koleksiyonlarda ve ayrıca Asya ülkeleri başta olmak üzere Amerika, İngiltere, Fransa, Kore, Kanada, Almanya ve diğer ülkelerin özel koleksiyonlarında bulunan Kazıbekova, Kırgızistan, Rusya ve Kazakistan'da 20'den fazla sergiye imza attı.

Kayırgül Kazıbekova "Cama İşlenen Sanat" sergisi 25 Kasımtarihine kadar her gün 08.00 – 17.00 saatleri arasında Topkapı Kültür Parkı Türk Dünyası Kültür Mahallesinde ziyarete açık olacak.