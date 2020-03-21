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Kazıda bulduğu lahiti sosyal medyadan satmak isterken yakalandı

ERZİNCAN'da kazı yaparak bulduğu lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. jandarma tarafından yakalandı.

21.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:55
Kazıda bulduğu lahiti sosyal medyadan satmak isterken yakalandı

ERZİNCAN'da kazı yaparak bulduğu lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.U. isimli şüphelinin kent merkezinde kazı yaparak bulduğu, Bizans Dönemi'ne ait lahiti sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını tespit etti. Adresi tespit edilen şüpheli, evinde yakalandı. Lahit ise evin bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu. C.U. gözaltına alınırken, ele geçirilen lahit Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Erzincan, Güncel

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