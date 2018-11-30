Kazılarda Çıkarılan Çiniler Usta Ellerde Hayat Buluyor

Türkiye
'nin birçok noktasında ortaya çıkarılan ya da bulunan kültür varlığı vasfındaki asırlık çiniler, Büyükşehir Belediyesinin restorasyon atölyesindeki usta ellerde yeniden hayat buluyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, taşınabilir kültür varlıklarının korunması için kurulan restorasyon atölyesinde usta eller, çinileri aslına uygun restore ediyor.
Atölyedeki kalifikasyon ve restorasyon çalışmalarını Bursa Uludağ Üniversitesi
öğretim görevlisi Turgut Tuna ile seramik teknikeri Rana Akın yürütüyor.
Tuna, Türkiye genelinde arkeolojik kazılar ve bulunma yöntemiyle ellerine ulaşan çinilere ilişkin yapılan çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.
Atölyelerinde İlhanlı, Selçuklu
, Bizans ve Osmanlı seramiklerine ilişkin örnekler bulunduğunu anlatan Tuna, Kabe tasvirli çini parçalarından, "Türk kırmızısı" olarak adlandırılan eserlere kadar geniş bir yelpazede zamanla zarar görmüş çini örneklerine eski formunu kazandırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Tuna, eserleri incelemeye almalarının ardından yapım teknikleri hakkında bilgilenip, parçaların norm ve standartlarını belirledikten sonra aslına uygun bir şekilde yeninden gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.
Tuna, "Bursa, çini konusunda oldukça zengin bir coğrafya. Beylik döneminden cumhuriyetin ilk yıllarına kadar birçok eserin kalıntısı mevcut. Amacımız kültürel varlıklarımıza sahip çıkmanın yanı sıra restoratörlere, sanat tarihçilerine ve seramikçilere fikir sunmak." diye konuştu.
"Milli seramikler devletlerin kartviziti gibidir"
Bursa'nın seramik tarihinin çok eskilere dayandığını aktaran Tuna, İznik
'in Ilıpınar ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 7 bin 500 yıllık tarih öncesi döneme ait kalıntılar bulunduğu bilgisini verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin kültürel varlıkların korunmasına yönelik son derece önemli bir çalışma yürüttüğünü bildiren Tuna, şöyle dedi:
"Aslında bu çalışmalar cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte başlamalıydı. Bursa bu anlamda paha biçilmez bir hazineye sahip. Orhangazi
döneminden bu yana bu coğrafyada çok çeşitli çini örneklerine rastlamak mümkün. Böylesi önemli bir alanda bizleri destekleyen belediyemize teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki milli seramikler devletlerin kartviziti gibidir."