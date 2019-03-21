Kazım Akgün: Manisaspor Onur Mücadelesi Verecek

Kaynak: DHA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek resmen 3'üncü Lig'e düşen Manisaspor'da teknik direktör Kazım Akgün, onur mücadelesi vereceklerini söyledi.Tüm imkansızlıklara rağmen Manisaspor'u en iyi şekilde ekibi ve futbolcularla birlikte temsil etmeye çalıştıklarını belirten Akgün, "Takım olarak neler yaşadığımızı herkes biliyor. Koca şehirde birçok kişi Manisaspor'un sıkıntılarına duyarsız kaldı. Yaşanan çıkmazı görmezden gelip, sırt döndü. Tesislerimizde elektrik, su ve doğal gaz yok. Yemek bile çıkmıyor. Dışardan gelen oyuncularımız, Manisalı oyuncuların evlerinde kalıyor. Antrenmanda ve maçlarda giydiğimiz malzemeleri herkes evinde yıkıyor ve geri getiriyor. Biz teknik ekip ve futbolcular onur mücadelesi veriyoruz. Manisaspor'un adını yere düşürmemek için savaşıyoruz. Evet 3'üncü Lig'e düştük ama bu dünyanın sonu değil. Kalan 7 haftada ilk haftada olduğu gibi mücadele edeceğiz. Sahaya çıkıp kazanmak için savaşacağız. Manisa için mücadele edeceğiz" dedi. - Manisa