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Kazım, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş almasıyla öldü

ISPARTA'da, Kazım Gürlevik (17) şakalaştığı arkadaşı İ.H.A.'nın (16) elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu vurularak, hayatını kaybetti.

18.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:57Kazım, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş almasıyla öldü

ISPARTA'da, Kazım Gürlevik (17) şakalaştığı arkadaşı İ.H.A.'nın (16) elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu vurularak, hayatını kaybetti. İ.H.A., gözaltına alındı.

Olay, geçen perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında, merkeze bağlı Büyükgökçeli beldesinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla gittiği avdan dönen İ.H.A., motosikletle geldiği köy meydanında diğer arkadaşlarıyla karşılaştı. İddiaya göre arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada İ.H.A.'nın elindeki av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kazım Gürlevik'e isabet etti. Gürlevik, olay yerinde yaşamını yitirdi.İ.H.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.Yaşamını yitiren Kazım Gürlevik ise cuma günü öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



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Kaynak: DHA

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