Kazım Arslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız YOZGAT belediye başkan adayı Kazım Arslan oldu. Bağımsız adayı Kazım Arslan, YOZGAT belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? YOZGAT belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız YOZGAT belediye başkan adayı Kazım Arslan ile ilgili seçim sonuçları ve YOZGAT belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız YOZGAT belediye başkan adayı Kazım Arslan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte YOZGAT belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. YOZGAT aday yarışı ve YOZGAT seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

YOZGAT Seçim Bilgileri

YOZGAT belediyesi için toplam sandık sayısının 179 olduğu belirlendi.

YOZGAT belediyesi için açılan sandık sayısının ise 178 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

YOZGAT belediyesi için katılım oranının ise % 85,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

YOZGAT toplam seçmen sayısının ise 55.679 olduğu belirlendi.

YOZGAT belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.765 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız YOZGAT Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız YOZGAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Kazım Arslan, YOZGAT yarışında % 36,19 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Kazım Arslan toplamda 16.651 adet oy sayısına ulaştı.

Kazım Arslan Kimdir?

Kazım Arslan, 10 Ağustos 1959'da Yozgat'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. 1982 yılında Atatürk Universitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Arslan, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1994 Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkan adayı olarak siyasi çalışmalara başlayan Kazım Arslan, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Yozgat Milletvekili seçilerek TBMM'de bulundu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve Sağlık Komisyonu Uyeliklerinde bulundu.

Kazım Arslan, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasının ardından 1998 yılında kurulan Fazilet Partisi'nde Yozgat Milletvekili ve GİK üyesi olarak görev yaptı. Fazilet Partisi'nin de 2000 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından yerine kurulan Saadet Partisi kurucuları arasında yer aldı ve GİK üyeliği ile parti Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2010 yılında parti içi meseleler sebebiyle parti genel başkanı ve diğer GİK üyeleri ile birlikte Saadet Partisi görev ve üyeliğinden istifa ederek HAS Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Arslan, HAS Parti ile AK Parti Bütünleşme sürecinin ardından 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı seçildi.

Kazım Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kazım Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Aday olarak Yozgat Belediye Başkan adayı oldu.



Bağımsız YOZGAT belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.