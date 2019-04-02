Kazım Çetin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR ÖDEMİŞ belediye başkan adayı olan Kazım Çetin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Kazım Çetin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR ÖDEMİŞ adayı Kazım Çetin kimdir? BTP İZMİR ÖDEMİŞ adayı Kazım Çetin yüzde kaç oy aldı?

Kazım Çetin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR ÖDEMİŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Kazım Çetin ÖDEMİŞ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. ÖDEMİŞ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Kazım Çetin adlı BTP adayı toplamda 93 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.