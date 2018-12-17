Kazım Kurt: "2014'de 400 Tl Ödenen İşi Bugün 20 Tl'ye Gerçekleştiriyoruz"

Vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için gayret ettiklerini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu nedenle Odunpazarı'nın aracı ve taşeronlarla yaptığı birçok hizmeti kendi kaynaklarıyla elde eder hale geldiğini söyledi. Başkan Kurt, bu sayede 5 yıllık görev süreci boyunca aynı hizmetleri milyonlarca lira daha ucuza başardıklarını vurguladı.

Kazım Kurt, yaptıkları tasarruf çalışmaları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. "Göreve geldiğimizde belediyenin tüm araçları, iş makineleri, otobüsleri, binek araçları kiralama yöntemiyle temin ediliyordu" diyen Başkan Kurt, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Biz kiralama yöntemini kaldırdık. 170 araçlık dev bir filo kurduk bunu da 3 yılda kiralamaya verilen bedelle gerçekleştirdik. Yani şu an fazladan ödeme yapmadan 170 araç kamuya kazandırılmıştır."

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYELERİ FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Araçların bakım ve onarım hizmetlerini de Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde kurdukları araç bakım atölyelerinde gerçekleştirerek bu konuda da kâra geçtiklerinin altını çizen Başkan Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölyelerinin adeta fabrika gibi çalıştığını kaydetti. "Orada çocuk oyun alanları haricinde tüm kent ve büro mobilyalarını dışarıdan almak yerine kendimiz üretiyoruz, Fen İşleri şantiyemizde taş ve duba üretimlerine başladık.

Piyasanın 3'te biri fiyatına mal ediyoruz" diyen Başkan Kurt, Çavlum'da 230 bin m2'lik bir Fidan Üretim Tesisi kurduklarını söyledi.Fidan, rulo çim ve çiçek ihtiyacının tamamının buradan karşılandığına dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, "Bu sayede Belediye bütçesine yıllık 450 bin TL katkı sağlıyoruz" dedi.

ZAMANSIZ ÇÖP ÇIKARMANIN BELEDİYEYE MALİYETİ AYLIK 150 BİN TL CİVARINDA

Uygun olan mahallelere Yeraltı Çöp Konteynerleri yerleştirdiklerini anlatan Başkan Kurt,zamansız çöp çıkarmanın belediyeye maliyetinin aylık 150 bin TL civarında olduğuna dikkat çekti.Bu çöp konteynerlerini yaygınlaştırarak zararın önüne geçmeyi planladıklarını belirten Başkan Kurt, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tasarlayıp ürettiği ve patentini aldığımız dış alan süpürgesi Woody ile %60'a varan tasarruf sağlıyoruz.Ayrıca Woody'e diğer belediyelerden de sipariş gelmeye başladı, bu satışlardan da belediye bütçesine önemli bir katkı yapacağız" diye konuştu.Açıklamasına Elektronik Belge Yazılım Sistemiyle (EBYS) devam eden Başkan Kurt, tüm iç ve dış yazışmaları elektronik ortamda yaptıklarını kaydetti. Başkan Kurt, "Kağıt tasarrufuyla ağaçların kesilmesini önlüyor ve suları kurtarıyoruz" dedi.

HEM MADDİ HEM DE MANEVİ OLARAK CİDDİ BİR KAZANIM ELDE ETTİK

"2014 yılında göreve gelmemizle birlikte bu tasarruf sistemini hayata geçirdik hem maddi hem de manevi olarak ciddi bir kazanım elde ettik" diyen Başkan Kurt; açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Bakın biz göreve başladığımız da cenaze işleri için vatandaşlara otobüs servis hizmeti 400 TL gibi büyük bir rakamdı.İsterse asri mezarlığa 2 km mesafede olsun bir otobüs için belediye 400 TL para ödüyordu. Biz bu duruma itiraz ettik, km başı ihaleye çıktık ve bu ödemeyi önce ortalama 100 TL seviyesine indirdik. Daha sonra bu tasarrufla kendi otobüsümüzü aldık ve sadece akaryakıt maliyeti ile bu işi en fazla 20 TL'ye mal etmeye başladık. 2014'te 400 TL maliyeti olan bir işi 2019'da 20 TL'ye gerçekleştiriyoruz.Bu sayede vatandaşlarımıza daha çok hizmet üretiyor, kaynaklarımızı daha doğru kullanarak önemli bir işe imza atıyoruz."

Kaynak: Bültenler