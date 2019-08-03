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Kazım Kurt'a seçim tebrik ziyaretleri sürüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel seçimlerin ardından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

03.08.2019 14:27 Kazım Kurt'a seçim tebrik ziyaretleri sürüyor
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel seçimlerin ardından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Başkan Kurt'u ziyaret eden kitle örgütleri, kurum ve kuruluşlar hayırlı olsun dileklerini iletirken, Başkan Kurt ise ziyaretçilerine yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Başkan Kurt'u son olarak Eskişehir Elektrikçiler Odası (EEO) Başkanı Cafer Adıgüzel ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi ile AKUT gönüllüleri ziyaret etti.

Farklı zamanlarda Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. Yerel seçimlerde büyük bir başarı gösteren ve yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'a hayırlı olsun dileklerini ileten ziyaretçiler, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.

Eskişehir Elektrikçiler Odası, Eskişehir İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi ve AKUT gönüllülerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı yönetim anlayışı ile yönetmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kurt, kitle örgütleri, kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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