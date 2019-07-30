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Kazım Kurt Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel yönetim stratejisini belirlemek için düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

30.07.2019 13:32 Kazım Kurt Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleşen Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 252 CHP'li belediye başkanı yer aldı.

2 gün süren çalıştayda yeni dönemde CHP'li belediyelerin yerel yönetim stratejisini tartışıldı. Çalıştayda söz alan Başkan Kurt, belediye başkanları ile belediyelerin yerel yönetim stratejileri hakkında fikirlerini paylaştı. Konuşmasında katılımcı, halkçı, şeffaf ve sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, merkezi hükümetin belediyeler üzerindeki vesayetini ortadan kaldıracak formüllerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: Bültenler

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