Kazım Kurt Çocuklarla Atatürk'ün Filmini İzledi

Odunpazarı Belediyesi
, Atatürk
Haftası nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk ile ilgili bir filmin gösterimini yaptı. Orhan Oğuz
Halk Merkezi'nde yer alan tiyatro atölyesine giden çocuklar tarafından düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
da katıldı. Başkan Kurt, çocuklar ile beraber Atatürk'ün hayatını konu alan bir film izledi. Filmi büyük bir dikkatle izleyen çocuklar, film sayesinde Atatürk ile ilgili bilmedikleri konuları öğrendi. Film izlerken zaman zaman duygulanan çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
'i özlemle ve sevgi ile andıklarını belirten çocuklar, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin sonsuza kadar bekçisi olacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR
11 Kasım 2018 Pazar 13:37