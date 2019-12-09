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Kazım Kurt: "Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, öğretmenlerle bir araya geldi.

09.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:01Kazım Kurt:
Belediye Başkanı Kazım Kurt, öğretmenlerle bir araya geldi. Aladdin Park Cafe'de gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda emekli öğretmen katıldı. Başkan Kurt'a yaşadıkları sorunları anlatan öğretmenler, kendilerine her zaman destek veren Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emekli Öğretmenler Çalışma Grubu ile bir araya geldi. Aladdin Park Cafe'de gerçekleşen buluşmaya öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Emekli öğretmenlerden yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman eğitim emekçilerinin yanında olduğunu söyledi. Öğretmenlere Odunpazarı Belediyesi'nin proje ve çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin laik, bilimsel ve demokratik eğitimi savunduğunu kaydetti. Eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda kreşler, oyuncak kütüphaneleri ve çocuk merkezleri açıyoruz. Okul öncesi eğitim sadece avukatların, mühendislerin, öğretmenlerin ve doktorların çocuklarının hakkı değil. Tüm çocuklar bu eğitimi almalı. Çocukların okulda derslerine yardımcı olsun diye halk merkezlerimizde, gençlik merkezlerimiz de atölyeler düzenliyoruz; bilim ve deney atölyeleri, etkinlikleri düzenliyoruz." dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin eğitim emekçilerinin ihtiyaç duyduğu her an yanında olduğunu belirten Başkan Kurt, "Eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizde onların görüşlerini alıyoruz. Sizler iyi ki varsınız. Bizler de sizlerin

yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Kazım Kurt, Güncel

Kaynak: İHA

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