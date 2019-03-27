Kazım Kurt Emek Sakinlerini Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Başkan Kurt, Emek Mahallesi'nde Salı Günleri kurulan semt pazarını gezdi. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla ile buluşan Başkan Kurt, onlarla sohbet etti. Esnafın ve vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. Vatandaşlar ve pazar esnafı Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Meyve ve sebze fiyatlarını da kontrol eden Başkan Kurt, Emek Mahallesi'nde kiminle sohbet etse pahalılıktan şikayet etti. Esnaf satış yapamamaktan şikayetçi olurken, vatandaşlar da ay sonunu getiremediğini anlattı. Ekonomik krizin en çok mutfağı vurduğunu belirten vatandaşlar, aldıkları maaşlar ile ay sonunu getiremediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler