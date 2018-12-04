Kazım Kurt Engelli Personele Güvence Verdi

BİRLİKTE YAŞAMALIYIZ

Odunpazarı Belediyesi Yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da katıldı. Başkan Kurt, yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin kendi kendine yeten ve kendi kendine doyabilen bir ülke olması lazımken, şuanda geldiği nokta maalesef öyle değil. Türkiye, ekonomisi dünyada 16, 17'inci sayılan bir devlet, fakat engelli olarak sizler çektiğiniz sıkıntıları kendiniz daha iyi biliyorsunuz.Biz hangi konuda ahkâm kesersek keselim sizin yaşadıklarınızı bilmemize imkân yok. Şunu biliyorum engelli diye insanları soyutlayıp bir tarafa bırakırsanız, onun engelini daha da çoğaltırsınız. Biz birlikte yaşamalıyız. Sağlam olanlar ve engelli olanlar birlikte üretmeli ve birlikte düşünmeliyiz" dedi.

"BİZ VARIZ, BİZ KARDEŞİZ"

"Türkiye sosyal devlet olmayı unutursa, maalesef bu sıkıntıları çekmeye devam ederiz" diyen Başkan Kurt, "Biz özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana, belediyedeki engelli kadrosunu doldurmaya çalıştık. Birçok iş yeri engellileri almaz. Oysaki bu zorunlu bir iş. Belli sayıda işçi çalıştıran yerlerin belli sayıda engelli personel alma zorunluluğu var ama ne belediyeler ne de devlet almaz. Burada bir terslik var. Yaradılanı yaradandan ötürü seveceksin fakat sonra yaradılana hiç bakmayacaksın. Bu kendi kendine yalan söylemektir.Biz varız, biz kardeşiz ve kardeşçe yaşamak zorundayız. Biz görevde olduğumuz sürece sizin iş güvenceniz biziz. Hiç kimse endişelenmesin. Biz insanları seviyoruz. Önce insan diyoruz. Hepimiz kardeşiz ve bunu da sonsuza kadar devam ettiririz.