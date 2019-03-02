Kazım Kurt, Erenköy Sakinleriyle Buluştu

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Erenköy Mahallesinde ziyaretlerde bulundu. Mehmetçik Vakfı ve şehit yakınları için düzenlenen kermese de katılan Başkan Kurt, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Erenköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, kahveleri de gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Mehmetçik Vakfı ve şehit yakınları için gerçekleştirilen bir kermese de katılan Başkan Kurt, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. Ardından Kurt, AK Parti'nin Erenköy Mahallesi'nde bulunan seçim bürosunu da ziyaret ederek, büroda bulunan görevlilere iyi çalışmalar diledi. - ESKİŞEHİR