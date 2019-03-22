Kazım Kurt Esnaf Sarayını Ziyaret Etti

Son olarak Esnaf Sarayını ziyaret eden Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve vatandaş ile sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve şikâyetlerini de dinledi.

Mahalleleri, caddeleri ve semt pazarlarını gezerek esnafla buluşan Odunpazarı belediye Başkanı Kazım Kurt, bu kez Esnaf Sarayını ziyaret etti. Esnaf Sarayı esnafı ve alış verişe gelen vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların sıkıntılarını ve beklentilerini dinledi.

Başkan Kurt, kiminle sohbet etse, pahalılıktan ve ekonomik krizden şikayetçi oldu. Esnaf, işlerin eskisi gibi olmadığını, satış yapamadığını söylerken, vatandaşlar da yoksulluktan dert yandı. Esnaf da vatandaş da kazandığı parayla ay sonunu getiremediğini belirtirken, bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Yaşanan ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini kaydeden Başkan Kurt, "Mahallelerce, pazarlarda, fabrikalarda işçi ve emekçilerle, halkla bir araya geliyoruz. Herkes pahalılıktan, ay sonunu getirememekten dert yanıyor. Sorun ortak, herkes ekonomik krizden muzdarip. Yaşanan bu ekonomik krizin nedeni de yanlış ekonomi politikaları. Uzmanlar, seçimlerden sonra, ekonomik krizin daha da etkili olacağı yönünde uyarılar yapıyor" dedi.

Kaynak: Bültenler