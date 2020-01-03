Haberler » Güncel » Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi - Haber

Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi

Odunpazarı Kent Konseyi'nin düzenlediği "Medya ve Güven" konulu söyleşi için Eskişehir'e gelen gazeteci yazar Dr. Ali Haydar Fırat ile bir araya geldi.

03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:42 Kazım Kurt, Fırat ve Peker ile bir araya geldi
Kent Konseyi'nin düzenlediği "Medya ve Güven" konulu söyleşi için 'e gelen gazeteci yazar Dr. Ali Haydar ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Fırat ile birlikte Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker de katıldı. Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt'u yakından takip ettiğini belirten Fırat, Başkan Kurt'u başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ise Odunpazarı'nı çağdaş ve sosyal demokrat bir biçimde yöneten Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Fırat ve Peker gibi önemli isimlerin Eskişehir'e gelmesinden ve Eskişehir halkı ile buluşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Başkan Kurt ve Fırat ziyarette ayrıca Türkiye'de gazeteci olmak ve medyada yaşanan sorunlar üzerine sohbet etti. Ziyaret sonunda Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Başkan Kurt'a derneğin hazırladığı Nazım Hikmet'in karikatürlerinin olduğu takvim hediye etti. - ESKİŞEHİR

Karikatürcüler Derneği, Odunpazarı, Eskişehir, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20   Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber
17:20   Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretmeye başladı - Haber
17:20   Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı - Haber
17:18   Anestezi teknikeri Karaman'ın hayatını kaybettiği evde keşif yapıldı - Haber
17:15   Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar'dan Kızık mahallesine Cuma ziyareti - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:22:05