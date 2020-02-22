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Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı

Eskişehir 2. Evleniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nı gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fuar alanında Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran bir çiftin nikahını kıydı.

22.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:05Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı
2. Evleniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nı gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fuar alanında Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran bir çiftin nikahını kıydı.

Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir 2. Ev'leniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda nikah kıydı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesine başvuran Nursel Kayabaşlı ile Ebubekir Susam çiftinin nikahını kıyan Başkan Kurt, çifte mutluluklar diledi. Çiftin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Kurt, fuarın Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.

Nikahın ardından fuar alanını gezen Başkan Kazım Kurt'a, esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de kabul ederek bol bol fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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