Kazım Kurt Gündoğdu Sakinleriyle Buluştu

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Gündoğdu
Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, 'Mutlu Bir Odunpazarı' için çalıştıklarını kaydetti. Odunpazarı Belediyesi
'ni halkçı bir anlayış ile yönettiklerini aktarırken yapılan çalışmaları da anlattı. Vatandaşların sorunlarını dinlemek için bu toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurt, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan kentsel dönüşüm sorununa da değindi. Süreçle ilgili bilgi veren Başkan Kurt, sorunu çözmek için çaba harcadıklarını söyledi. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinleyen Kazım Kurt, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Gündoğdu,Kazım Kurt
16 Aralık 2018 Pazar 13:11