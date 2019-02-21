Kazım Kurt: "İşçi, Emekçi Kardeşlerimin Yanındayım"

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette TEK GIDA İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel'in yanı sıra TEK GIDA İŞ Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Tarık Hastürk, TEK GIDA İŞ Sendikası Eskişehir 2 Nolu Şube Başkanı Erdoğan Yörüksoy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Kurt'un her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğunu söyleyen Genel Başkan Türkel, Kazım Kurt'a işçilere ve sendikal faaliyetlere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Sendika çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Türkel, işçi haklarının daimi savunucusu olmaya devam edeceklerini ve işçilerin yararına olacak tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.

"TAŞERON İŞÇİLERİN SENDİKALAŞTIĞI İLK BELEDİYEYİZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak işçilerin sendikal örgütlenmesi önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi. Odunpazarı'nda sendikasız işçi kalmadığına dikkat çeken Başkan Kurt, "Bizim için emek, en yüce değer. Biz, taşeron işçilerin sendikalaştığı ilk belediyeyiz. Ben avukatlık yaptığım yılarda işçilerin haklarını savundum, sendikalarda avukatlık yaptım. Şimdi de işçilerin halklarını savunmaya devam

ediyorum, gelecekte de devam edeceğim. Her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimin yanında olacağım" dedi. Nazik ziyareti için Türkel'e teşekkür eden Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler