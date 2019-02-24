Kazım Kurt: "Kırsal kalkınma projelerimiz sürecek"

Başkan Kurt son olarak, 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu ile köyden mahalleye dönen Sevinç Köyü'nü ziyaret etti. Sevinç Köyü'nde bir kahveye girerek vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, Sevinçli Vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, son 5 yılda Odunpazarı Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmaları da anlattı. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın bitirilmek istendiğini ifade eden Başkan Kurt, Devlete ait fabrikaların özelleştirerek satıldığına dikkat çekti. Tüm itirazlara rağmen Şeker Fabrikalarının tek tek satıldığını hatırlatan Başkan Kurt, "Türkiye'nin kağıt ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan SEKA Kağıt Fabrikasını sattılar, kağıdı ithal ediyoruz. Kağıt ücretleri aldı başını gidiyor, gazeteler basmak için kağıt bulamıyor. Aynı şeyi tarım ve hayvancılıkta da yaptılar. Türkiye kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Neden, hayvancılığı bitirdiler çünkü. Tarımı da yok etmeye çalışıyorlar, birçok tarım ürününü üretmiyoruz artık, ithal ediyoruz. Türkiye ay çekirdeğini bile Çin'den ithal ediyor. Oysa Türkiye o ürünleri yani mısırı, buğdayı, arpayı, ay çekirdeğini üretebilecek verimli topraklara sahip" dedi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Odunpazarı Belediyesi'nin örnek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Kazım Kurt, vatandaşlara Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Vişne Bahçesi ve Arı köy ile ilgili bilgi verdi. Başkan Kurt, "Türkiye'de tarım, hayvancılık bitirilmek isteniyor. Biz de bunu engellemek için

çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler