Kazım Kurt Malatyalılar Derneğini Ziyaret Etti

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Kurt son olarak Eskişehir
Malatyalılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali İnan
ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneği'ne çalışmalarında başarılar diledi. Ali İnan'dan dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kurt, hemşehri derneklerini her zaman önemsediklerini ifade etti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi
olarak Eskişehir Malatyalılar Derneği'ne her zaman destek olacaklarını söyledi. Başkan Kurt'un Eskişehir Malatyalılar Derneği'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Ali İnan, Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Kurt'a başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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