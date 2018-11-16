16 Kasım 2018, 12:44
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Kazım Kurt Malatyalılar Derneğini Ziyaret Etti

Kazım Kurt Malatyalılar Derneğini Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kurt son olarak Eskişehir Malatyalılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali İnan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneği'ne çalışmalarında başarılar diledi. Ali İnan'dan dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kurt, hemşehri derneklerini her zaman önemsediklerini ifade etti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehir Malatyalılar Derneği'ne her zaman destek olacaklarını söyledi. Başkan Kurt'un Eskişehir Malatyalılar Derneği'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Ali İnan, Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Kurt'a başarılar diledi. - ESKİŞEHİR Eskişehir,Odunpazarı,Kazım Kurt
16 Kasım 2018 Cuma 12:44