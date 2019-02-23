Kazım Kurt Meclis Üyesi Adayları ile Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'nin Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayları ile bir araya geldi.Başkan Kurt'un 2019-2024 vizyon projelerini anlattığı toplantıda, meclis üyesi adayları da söz alarak kendilerini tanıttı. Toplantıya adayların yanı sıra, Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Odunpazarı İlçe yöneticileri ve seçim koordinasyon kurulu da katıldı."Temel amacımız önce insan"Toplantıda konuşan Başkan Kazım Kurt, 5 yıl içinde şeffaf, demokratik, katılımcı, hesap veren gibi klasikleşmiş sözcükleri Odunpazarı Belediyesi olarak söz olmaktan çıkararak hayata geçirdiklerini söyledi. Gerçekten hesap verebilen, şeffaf, demokratik ve katılıma el verişli bir yönetim sergilediklerinin altını çizen Başkan Kurt, "Bundan sonra çalışmalarımız parti disiplini içinde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi temel ilke ve doğrultusunda sosyal demokrat bir belediyede mücadele ediyoruz. O nedenle de temel amacımızın 'önce insan' olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Ayrımsız, ayrıştırmasız, ötekileştirmeden bütün insanlara hizmet edeceğiz. Bunu da bizim programlarımız doğrultusunda yapacağız" şeklinde konuştu."2019-2024 vizyon projeleri Odunpazarı'nı daha güzel hale getirecek"Toplantıda konuşan eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, "Buradaki kadar bilimsel, psikolojik, sosyolojik çalışmayı gittiğim yerlerde çok görmedim. Bunda hepinizin büyük katkısı var, Belediye Başkanımız Kazım Kurt'un öncülüğünde böyle bir çalışma yapılması beni ayrıca mutlu etti" dedi. Odunpazarı Belediyesi'nin ilgi ile izlediği yerlerden olduğunu belirten Sağlar, Eskişehir'in Türkiye'de gerçekten çağdaş, korkmadan sol diyen insanların yeşil bir vahası olduğunu kaydetti. "Böyle bir ilin sizler tarafından yönetilmesi bizler için büyük bir şans. Umarın diğer illerde de aynı anlayışta olan arkadaşlarımız yerel yönetimleri alırlar, oralara da büyük bir mutlulukla gideriz. 12 Eylülden sonrasını hatırlıyorum ben. Hemen ondan sonra mücadele ettiğimiz SHP'de Dikili Belediye Başkanı bize böyle bir alan açmıştı. Bütün sol, sosyal demokrat, emekten yana, insana saygı duyan kişilerin, sanatçıların, yazarların, çizerlerin bulunduğu, gittiği, orada konuştuğu yer haline gelmişti Dikili. Şimdi Eskişehir, Odunpazarı aynı konumda" diyen Sağlar, Başkan Kazım Kurt'un 2019-2024 Vizyon Projelerinin Odunpazarı'nı daha güzel hale getireceğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR