Kazım Kurt öğretim görevlisi ve öğrenciler ile buluştu

Odunpazarı Belediyesi Ataol Behramoğlu Kitaplığının oluşturulması sırasında yardımcı olan öğretim görevlisi ve edebiyat fakültesi öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya geldi.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette kitaplıkta gönüllü olarak yardımcı olan öğretim görevlisi ve edebiyat fakültesi öğrencileri Başkan Kurt'a ve Ataol Behramoğlu'na Eskişehir'e böylesine faydalı bir kitaplık kazandırdıkları için teşekkür etti. Öğretim görevlisi ve öğrenciler, Ataol Behramoğlu Kitaplığında edebiyat adına farklı ve birbirinden özel etkinlikler yapacaklarını ifade etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "Ataol Behramoğlu'nun bize kitaplarını armağan etti. Biz de Yağcızade Konağını tahsis ederek, tarihi konağı müze-kitaplık haline getirdik. Bundan çok büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Ayrı bir gururu da sizin gibi edebiyata gönül vermiş öğrenci ve öğretim görevlilerinin bu kitaplığa gönüllü olarak hizmet etmesinden duyuyoruz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitaplığın yapımından sonuna kadar büyük emek verdiniz. Ataol Behramoğlu kitaplığı sanat ve edebiyatseverler için özel bir mekan oldu ve sizlerin emeğiyle bu kitaplıkta birbirinden özel ve güzel etkinlikler yapacağız" dedi.



Ziyaret sonunda Başkan Kurt, kitaplıkta gönüllü olarak emek veren öğrenci ve öğretim görevlilerine teşekkür sertifikası takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA