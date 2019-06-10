Kazım Kurt Park Bahçeler işçileriyle bayramlaştı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek'in yanı sıra çok sayıda işçi katıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bayramlaşan Başkan Kurt, sağlık, sıhhat ve iyi dileklerini iletti. Odunpazarı'nın çalışanlarıyla, Park ve Bahçeleri, Fen İşleri ile bir bütün olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Dolayısı ile buradaki başarı ve başarısızlık hepimizi etkiliyor. Ben Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak iddialı ve başarılıyız. Bunu da yapmış olduğunuz çalışmalarla gösteriyorsunuz" dedi.

Son iki yıldır, Türkiye'de ciddi anlamda ekonomik kriz yaşandığını kaydeden Başkan Kurt, bu kriz ortamında işçi çıkarmadan maaş ödemenin bile başarı olduğunu kaydetti. Ancak bu durumunda işçilerin biraz yorulmasına sebep olduğunu belirten Başkan Kurt, daha çok işçi ile yapılacak işi daha az işçi ile yapmak zorunda olduklarını dile getirdi. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızın fedakârlığına ihtiyacımız var. Aksi takdirde sıkıntılı bir döneme gireriz, O dönemde de maaşları ödeyemezsek hepimizin yüzü kara çıkar. Biz, bunun olmaması için özen gösteriyoruz. Maaş ödemelerini aksatmadan bu işi çözmenin formüllerini arıyoruz. Asgari ücret ile çalışan bir işçinin bize maliyeti yaklaşık 4 bin lira, bunu ödemek bugünkü ekonomik şartlarda gerçekten zor. Biz, direnebildiğimiz kadar direneceğiz, siz de gayret edebildiğiniz kadar gayret edin. Çünkü biz, birlikte çalışmaktan, üretmekten zevk almak istiyoruz. Eskişehirlilere hem estetik hem de fiziki olarak iyi parklar sunuyorsunuz, buna devam edin. Kolay gelsin diyorum. Allah çoluğunuzla çocuğunuzla mutlu bir gelecek versin, ama buna biraz da biz gayret edelim. Hep birlikte mutlu olalım."

Kaynak: Bültenler