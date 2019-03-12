Kazım Kurt Parkur Müjdesi Verdi

Bursa, Bilecik, Kütahya, Kocaeli ve Eskişehirli sporcuların katıldığı gösteride büyük bir coşku hakimdi. Coşku ve mücadele ile geçen gösteriler, kazasız atlatıldı. Genç, Veteran, Hobi ve Usta klasmanı olmak üzere 4 ayrı klasmanda mücadele eden sporcular, bir birinden güzel gösterilere imza attı.

Gün boyu devam eden Süper Enduro Gösterilerinde, Genç Klasman'da Bursa'dan Efe Unekçetin birinci olurken, Eskişehir'den Kadir Kocabaş ikinci, İnegöl'den Furkan Kobda üçüncü oldu. Gösteride Veteran Klasmanı'nda mücadele eden sporculardan birinciliği Bursa'dan Fahrettin Altınok göğüslerken,Bursa'dan Mustafa Kahraman ikinci, Bursa'dan Mustafa Doğanay üçüncü oldu. Hobi Klasmanı'nda mücadeleye Kütahya'dan katılan Engin Göktepe birinci oldu. Kütahya'dan katılan Alaadin Eyet ikinci, Bursa'dan Yılmaz Beyaz ise üçüncü sırada yer aldı. Gösteride sporcuların mücadele ettiği klasmanlardan biri Usta Klasmanı oldu. Usta klasmanında gösteriye Kocaeli'nden katılan Emre Dirik birinci, Bilecik'ten katılan Cemal Paşaoğlu ikinci, Kocaeli'nden katılan Bahadır Çaktı üçüncü oldu.

"ODUNPAZARI VE ESKİŞEHİR MOTOSİKLET SPORLARINDA CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Klasmanlarda dereceye girenlere ödüllerini Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt verdi. Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, yeni dönemde kalıcı ve profesyonelce hazırlanmış parkurların yapılacağını söyledi. Başkan Kurt,

Odunpazarı ve Eskişehir' in motosiklet sporlarında cazibe merkezi olacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler