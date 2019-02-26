Kazım Kurt: "Seçimler Hem Eskişehir'i Hem De Türkiye'yi Etkileyecek"

Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan dernek binasına giden Başkan Kurt, Karaörenli vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerden ekonomik krize bir çok konuda sohbet etti.

Odunpazarı Belediyesi'nde son 5 yılda yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Kurt, Demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek örgütleri ile kurulan ilişkileri önemsediklerini kaydetti. Başkan Kurt, gelecek dönemde bu ilişkileri artırarak devam ettireceklerini söyledi.

"EKONOMİK KRİZ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ ETKİLEDİ"

Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizden geçtiğini vurgulayan Başkan Kurt, bu krizin AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının sonucu olduğunun altını çizdi. Bütün dünya ülkelerinin ekonomik dar boğazdan geçtiğini anlatan Başkan Kurt, yaşanan bu ekonomik darboğazın etkilerinin en çok da Türkiye gibi dışa bağımlı ekonomik yapıya sahip ülkelerde hissedildiğini ifade etti. Tarımın ve hayvancılığın yok edilmek istendiğini anlatan Başkan Kurt, Türkiye'nin kırmızı et ithal eden, buğdayı, mısırı, soğanı hatta ay çekirdeğini bile ithal eden bir ülke haline geldiğini vurguladı. Yaşanan ekonomik krizin toplum tüm kesimini etkilediğini dile getiren Başkan Kurt, alınan maaşların hızla eridiğinin altını çizdi. Yerel seçimlerden sonra ekonomik tablonun daha kötü bir hal alabileceğine dikkat çeken Başkan Kurt, bu nedenle de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Gerçekleşecek seçimler ile sadece yerel yönetimlerin belli olmayacağını dile getiren Başkan Kurt, bu seçimlerin hem

ESKİŞEHİR'İ HEM DE TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEĞİNİ İFADE ETTİ.

Başkan Kazım Kurt'un her zaman yanlarında olduğunu ifade eden dernek yöneticileri, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler