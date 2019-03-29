Kazım Kurt: "Sevgi, Barış ve Kardeşlik Kazanacak"

Mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt, son olarak Erenköy ve Gülpınar Mahallesi'ni gezdi. Ziyaret sırasında önünden geçtiği kahvelere giren Başkan Kurt, kahvede bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Onların istek ve şikâyetlerini de dinleyen Başkan Kurt, yeni dönemde Odunpazarı'nda hayata geçirecekleri projeleri anlattı. 1 Nisan 2019'un baharın başlangıcı olacağına dikkat çeken Başkan Kurt, seçimlerde sevginin, barışın ve kardeşliğin kazanacağını söyledi.

Vatandaşlarla Pazar Günü yapılacak yerel seçimlerden, güncel siyasete, ekonomik krizden yeni dönemde Odunpazarı'nda yapacakları projelere kadar birçok konuda sohbet eden Başkan Kurt, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler ile yerel yönetimlerin belirleneceğine dikkat çekti. AKP'nin seçim döneminde izlediği ayrıştırıcı politikaya da değinen Başkan Kurt, bu politikanın çok tehlikeli olduğunun altını çizidi. AKP'nin kendisine destek vermeyen herkesi terör örgütleri ile işbirliği yapmakla suçladığını vurgulayan Başkan Kurt, bunun doğru bir yaklaşım olmadığının söyledi. Bu seçimlerin Türkiye'nin bekası ve geleceği ile ilgili hiç birşeyi düzeltme şansı olmadığını belirten Başkan Kurt, Türkiye'nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını dile gitirdi. Sivri biberin 17.50 TL'den, bulaşık makinesi deterjanının 69.00 TL'den satıldığına dikkat çeken Başkan Kurt, işçinin, emekçinin geçinemediğini söyledi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını kaydeden Başkan Kurt, işsizlik oranının ise her gün arttığını vurguladı.

31 Mart seçimlerinde vatandaşlarla iktidarın yüzleşmesi gerektiğini dile getiren Başkan Kurt,gerçekleşecek seçimlerde sevginin, barışın ve kardeşliğin kazanacağını belirtti. Başkan Kurt, 1 Nisan'ın baharın başlangıcı olacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler