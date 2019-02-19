Kazım Kurt, Seyitgazi'den Destek İstedi

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, vatandaş buluşmalarına Seyitgazi'nin Sarıcailyas, Şükranlı ve Çukurca köylüleri ile devam etti.Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Seyitgazi Sarıcailyas, Şükranlı ve Çukurca köylüleri ile bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, kendisine yönelten soruları da cevapladı. Kendisinin de Seyitgazili olduğunu belirten Başkan Kurt, uzunca yıllar Seyitgazi'de yaşadığını söyledi. "Seyitgazi'de yaşamışım, top oynamışım, yemişim içmişim bir sürü arkadaşım olmuş, politika yapmışım. Seyitgazi'ye borçluyum. Bunu ödemek ve birlik beraberlik olsun diye de 1985'te Seyitgazi Spor'un kuruluşunda yer aldım. Seyitgazispor'un Eskişehir amatör kümelerinde maç yapmasına sebep olanlardan biriyim. İlk birkaç sene yöneticilik yaptım. Daha sonra Seyitgazi'de bir vakıf kuralım dedik ve Seyitgazi Gelişim Vakfını kurduk" diyen Başkan Kurt, Seyitgazi için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.Seyitgazililer'den destek beklediğini belirten Başkan Kurt, "Eşinizi, komşunuzu, dostunuzu ikna edin, anlatın. Burada bizim özellikle Seyitgazi ile bağlantılı olan yerlerde, Seyitgazi'de de bize destek vermenizin yararı olduğunu düşünüyorum. Zaten orada da bir ittifak söz konusu. İlçeleri kazandığımız zaman Büyükşehir Meclisi'nde rahat edeceğiz" dedi. Bakşkan Kurt, "Bu dönem güneş enerji santralimizi kuracağız. O nedenle ilçede de bize, meclis üyelerimize destek verirseniz biz Büyükşehir Belediyesi Meclisini aldığımız zaman yaptığımız işi bir tık yukarı çıkarırız. Bunu hep birlikte gerçekleştirelim, yeni dönemde Seyitgazi'yi, Odunpazarı'nı, Büyükşehir'i alsak, Seyitgazi'yi ihya ederiz. Seyitgazi'de yapılacak işler, o kadar büyük ve masraflı işler değil. Küçük harcamalarla her köyü rahata kavuşturabiliriz. Hemşerilerimin de desteğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceğimize inanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR