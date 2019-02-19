Kazım Kurt: "Seyitgazili Hemşerilerimin Desteğini Bekliyorum"

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Seyitgazi Sarıcailyas, Şükranlı ve Çukurca Köylüleri ile bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Kurt, kendisine yönelten soruları da cevapladı.

Kendisinin de Seyitgazili olduğunu belirten Başkan Kurt, uzunca yıllar Seyitgazi'de yaşadığını söyledi. "Seyitgazi'de yaşamışım, top oynamışım, yemişim içmişim bir sürü arkadaşım olmuş, politika yapmışım. Seyitgazi'ye borçluyum. Bunu ödemek ve birlik beraberlik olsun diye de 1985'te Seyitgazi Spor'un kuruluşunda yer aldım. Seyitgazi Spor'un Eskişehir amatör kümelerinde maç yapmasına sebep olanlardan biriyim. İlk birkaç sene yöneticilik yaptım. Daha sonra Seyitgazi'de bir vakıf kuralım dedik ve Seyitgazi Gelişim Vakfını kurduk" diyen Başkan Kurt, Seyitgazi için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK BİZİM OLACAK"

Seyitgazililer'den destek beklediğini belirten Başkan Kurt, "Eşinizi, komşunuzu, dostunuzu

ikna edin, anlatın. Burada bizim özellikle Seyitgazi ile bağlantılı olan yerlerde, Seyitgazi'de de bize destek vermenizin yararı olduğunu düşünüyorum. Zaten orada da bir ittifak söz konusu. İlçeleri kazandığımız zaman Büyükşehir Meclisi'nde rahat edeceğiz" dedi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu dönem CHP'nin azınlıkta olduğunu kaydeden Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "30 AKP'li, 15'de CHP'li meclis üyesi var. Ciddi, işe yarar, büyük yatırım dediğimiz hiçbir şeyi Büyükşehir Meclisi'nde geçiremiyoruz. Meclisten geçirdiklerimiz rutin, zorunlu, itiraz edemedikleri şeyler. Örneğin; Odunpazarı Belediyesi'ne güneş enerji santrali kuracaktım. Bütün kurumlardan izin aldık, Büyükşehir Meclisi'nden geçiremedik. Dava açtık davayı kazandık, ama aradan geçen 2 yılda aşağı yukarı 2 milyon 600 bin TL zarar gördük. O para Odunpazarı'nda kalacaktı. Bu ay 175 bin TL elektrik parası ödüyoruz. Halbuki biz o santrali kursaydık elektrik parası ödemeyecek, o 175 bin TL ile başka iş yapacaktık. Mecliste çoğunluğumuz olmadığı için yapamadık. Ama bu dönem güneş enerji santralimizi kuracağız. O nedenle ilçede de bize, meclis üyelerimize destek verirseniz biz Büyükşehir Belediyesi Meclisini aldığımız zaman yaptığımız işi bir tık yukarı çıkarırız. Bunu hep birlikte gerçekleştirelim, yeni dönemde Seyitgazi'yi, Odunpazarı'nı, Büyükşehir'i alsak, Seyitgazi'yi ihya ederiz. Seyitgazi'de yapılacak işler, o kadar büyük ve masraflı işler değil. Küçük harcamalarla her köyü rahata kavuşturabiliriz. Hemşerilerimin de desteğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceğimize inanıyorum."

Kaynak: Bültenler