Kazım Kurt'tan 'Aramıza Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri

Son olarak Kırmızıtoprak, 75. Yıl ve Kurtuluş Mahallesi'nde bir Aramıza Hoş Geldin ziyaretlerinde de bulunan Başkan Kurt, anne ve baba olan çiftlere hayırlı olsun diyerek, bebeklerine de sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir yaşam diledi.

Başkan Kurt'un ilk adresi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yaşayan Erden Ailesi'nin evi oldu. Ayşe ve Sedat Erden çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Mirza Yusuf Bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi.

'Aramıza Hoş Geldin' ziyaretlerine 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Turan Ailesi ile devam eden Başkan Kurt, Hanife ve İsmail Turan çiftinin evine misafir oldu. Hanife ve İsmail Çiftine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Fatma İnci Bebeğe mutlu, sağlıklı ve uzun bir yaşam diledi.

Başkan Kurt, daha sonra Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Merve ve Evren Özkütük çiftini ziyaret etti. Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kazım Kurt, Cemre Bebek için sağlıklı ve uzun bir hayat diledi.

Kaynak: Bültenler