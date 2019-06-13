13.06.2019 17:30
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Kazım Kurt'tan Bilecik Belediye Başkanı Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

Kazım Kurt

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

Başkan Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ve Şahin bir süre sohbet etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin'i tebrik eden Başkan Kurt, "Semih Şahin, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ederek Bilecik Belediye Başkanı seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Bilecik'te bundan sonra sosyal demokrat, halkçı, şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönetilecek. Ben Semih Başkanıma başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Kazım Kurt'a ziyareti için teşekkür eden Başkan Şahin, Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı yönetimi ve projeleri ile örnek belediyeler arasında olduğunu söyledi. Başkan Kurt'u yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği için tebrik eden Başkan Şahin, "Kazım Başkan'a yeni döneminde başarılar diliyorum. Umarım Türkiye'ye örnek olmaya devam ederler" diye konuştu.

Başkan Kurt, ziyaret sonrasında Başkan Semih Şahin'e üzerinde Hamamyolu Sanat Köprüsünün resminin bulunduğu cam heykel hediye etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Odunpazarı, Semih Şahin, Kazım Kurt, Bilecik, Yaşam

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