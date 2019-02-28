Kazım Kurt'tan Eskişehirspor'a Moral Yemeği

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Adana Demirspor maçı öncesi Eskişehirsporlu futbolcular, teknik ekip ve yönetimine moral yemeğe düzenledi.Kentteki bir otelde düzenlenen yemeğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Eskişehirspor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Başkan Kurt moral yemeğinde yaptığı konuşmasında "Bugün Eskişehirspor'umuza bir moral vermek istedik. Aslında ikinci yarıdan itibaren morali aldınız. Ciddi ve başarılı da bir düzen tutturdunuz. Eskişehir halkı ve Türkiye'de pek çok insan sizin arkanızda. Eskişehirspor'un başarılı olması için yüzbinler dua ediyor. Eskişehir'de yaşayan yaklaşık 800 bin kişinin tamamı Eskişehirsporlu. Bunun bilinci ile hareket edeceğinizi ve bizleri rahatlatacağınıza inanıyorum. Sürekli kazanarak Eskişehirlilerin yüzünü güldürmenizi istiyoruz. Eskişehirspor'a Odunpazarı Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunduk, bundan sonrası içinde hazırız. Bu yıl genç kardeşlerimiz ciddi bir duruş sergiledi. Bu genç kardeşlerimizden bazıları da Türkiye'de önemli bir noktaya geldi. Bu genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, yaptığı konuşmasında, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yaşadığı bir olayı paylaştı. Çapa, "İlk zamanlar size teşekkür için ziyarete gelmiştim. Her halde çıktıktan sonra 'Benden neden bir şey istemedi' diye şaşırdınız. Sizden bir şey istememize gerek kalmamış. Gerekeni siz hep yapmışsınız, hep yapıyorsunuz. Ama herkesin bir şey isteme hakkı vardır diye düşünüyorum. Zamanı geldiğinde doğru bir şekilde bu hakkımı kullanmak istiyorum. Bunu bir dipnot olarak bir kenara yazalım. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yanımızda olan çok değerli arkadaşlarımız vardı. Ayrıca teknik heyet, ilk devre bizim çocuklar, altı ay futbol oynamamalarına rağmen halen burada bekleyip aramıza katılan arkadaşlarımız, icra kurulu üyelerinin bütünü güzel bir tablo oldu. Takım dışında artık şehrinde birlik olması bizi mutlu ediyor. Bu zorlu süreç bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Bu da Eskişehirspor'un kazancı oldu" ifadelerini kullandı.Yemekte konuşan Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kulüp Başkanı Kaan Ay "Kazım Başkanı anlatmaya gerek yok, Eskişehirspor için yaptıklarının bizzat şahidiyim. Zor dönemlerinde Eskişehirspor'a sahip çıktı. Bu özel destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerimiz Eskişehirspor'u ayakta tutmak için elinden geleni yapmışlardır. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Dört haftalık periyot içinde bulunduğumuz ligde en iyisi olduğumuzu ispat ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada Eskişehirspor layık olduğu yere gelecektir. Buna inancım tamdır. Eskişehirspor'u hep beraber layık olduğu yere getireceğiz" şeklinde konuştu.Düzenlenen moral yemeğinde Eskişehirspor'un efsane futbolcularından Hüdai Doğu da bir konuşma yaptı. Doğu, "13 yıl Eskişehirspor'da top oynadım. Bu kadar uzun yıl aynı takımda oynamak pek kimseye nasip olmaz. Bu süreçte biz ağabeylerimize inandık ve sevgi saygı içerisinde birlikte olduk. Hocalarımızdan bir şeyler öğrenmek için çok çabaladık. Bu gün olduğu gibi o günlerde yine arkamızda büyük koro şefi Amigo Orhan önderliğinde Eskişehirspor taraftarı vardı. Hocalarınıza inanın ve ağabeylerinizden örnek alın" dedi. - ESKİŞEHİR